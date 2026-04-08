Analizan inversión privada en planta separadora de residuos

El secretario del Ayuntamiento, Roberto Fuentes, informó que el alcalde Marco Bonilla recibió una propuesta por parte de una empresa privada para desarrollar una alianza público-privada con el objetivo de construir una planta de separación de residuos en la capital.

Fuentes explicó que la iniciativa ya se encuentra en etapa de análisis, a fin de determinar su viabilidad técnica, financiera y operativa. En este sentido, señaló que se instruyó la creación de una Comisión Especial dentro del gabinete municipal, encargada de evaluar el proyecto y dar seguimiento a la propuesta.

Detalló que el oficio fue recibido recientemente y destacó que la propuesta resulta atractiva, ya que plantea un esquema de colaboración entre el sector público y el privado para el tratamiento de residuos sólidos urbanos, lo que podría fortalecer la gestión de la basura en la ciudad.

Cabe recordar que, previamente, el alcalde Marco Bonilla había señalado que, ante la falta de respuesta por parte de Banobras respecto al financiamiento necesario para impulsar este proyecto, el Municipio contemplaba una alternativa. En ese contexto, la propuesta presentada podría representar una opción viable para avanzar en la implementación de la planta separadora de residuos antes de finalizar la actual adminsitración municipal.