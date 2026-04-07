¿Qué piden Irán y Trump para terminar la guerra?

fuente: Bloomberg

A medida que se acerca el ultimátum del presidente estadounidense Donald Trump a Irán para que acepte un acuerdo de alto el fuego, los sectores más intransigentes que ahora están al mando en Teherán se deleitan con la idea de una escalada y un conflicto en toda la región.

Estados Unidos e Israel han eliminado a varios altos mandos de la Guardia Revolucionaria Islámica durante las casi seis semanas de guerra, pero los que quedan se preparan para una batalla prolongada, sin temor alguno a las amenazas de Trump de destruir la infraestructura civil.

Esto podría desencadenar un recrudecimiento de los combates que involucraría aún más a los países de Oriente Medio y agravaría la crisis energética mundial.

Una milicia iraquí vinculada a la Guardia Revolucionaria advirtió el martes en su canal de Telegram que, si Trump cumple su amenaza de aniquilar por completo a Irán, atacaría el puerto de Yanbu, en el Mar Rojo, para “sumir al mundo n una guerra energética”.

Arabia Saudita ha estado utilizando la terminal de Yanbu para exportar casi 5 millones de barriles de petróleo al día y así sortear el bloqueo iraní del estratégico estrecho de Ormuz.

«El grupo de personas que están institucional y personalmente comprometidas con la resiliencia y la supervivencia del régimen ahora ostentan el mando y el control», declaró Sanam Vakil, directora del programa para Oriente Medio y Norte de África de Chatham House, con sede en Londres.

«Será difícil convencerlos de que ha llegado el momento de negociar, y por eso los términos y condiciones que Irán sigue poniendo sobre la mesa son tan maximalistas».

¿Cuáles son las peticiones de Irán para terminar con la guerra?

Las exigencias de Irán incluyen:

Garantías de que no volverá a ser atacado por Estados Unidos e Israel.

El derecho a controlar el estrecho de Ormuz.

El levantamiento de las sanciones económicas vigentes desde hace tiempo.

¿Qué pide Trump para terminar con la guerra en Medio Oriente?