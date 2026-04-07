Sheinbaum minimiza bloqueos de transportistas

fuente: elfinanciero

“Fueron realmente pocos bloqueos. En muchos de ellos se pudo hacer una vía alterna para que no hubiera tanto problema para el transporte de carga y de pasajeros”, explicó en su ‘mañanera’ de este martes 7 de abril.

La presidenta de México añadió que hay dos bloqueos activos, uno de ellos en Guanajuato, “pero no fue lo que habían dicho que iba a hacer y se atienden las demandas”.

Claudia Sheinbaum subrayó a las organizaciones de transportistas y agricultores que se manifiestan que se acabaron los tiempos en los que el Gobierno de México repartía recursos a sus líderes pues ahora ese dinero se entrega de manera directa.

“Eso es lo que les decimos a todos los que están manifestándose, apoyamos hasta el límite de lo que se puede con el presupuesto público, se apoya por los bajos precios de los granos”, señaló.

¿Cuántas carreteras fueron bloqueadas por transportistas y agricultores?

De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano bloquearon 11 carreteras en nueve estados, a pesar de que la convocatoria era para manifestaciones en 20 entidades.

La secretaria Rosa Icela Rodríguez agregó que la convocatoria para el paro nacional en carreteras apenas convocó a 575 personas y 161 vehículos. “Algunos se retiraron tras acordar reuniones para que continúen los diálogos”, dijo en conferencia de prensa el lunes 6 de abril.

En algunos casos, como en la caseta La Venta en la carretera México-Toluca, los manifestantes dieron paso libre a los automovilistas. Sin embargo, personal encargado de las autopistas activaron los picos antievasión, lo que generó largas filas de autos.