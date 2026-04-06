Tiran avioneta a balazos en Guadalupe y Calvo; viajaban presuntos trabajadores mineros

Guadalupe y Calvo, Chih.– La violencia alcanzó los cielos de la sierra chihuahuense.

Una avioneta fue brutalmente atacada a balazos y presuntamente derribada en pleno vuelo en la región de Guadalupe y Calvo, lo que desató un fuerte operativo de búsqueda entre los límites de Chihuahua, Sinaloa y Durango.

De acuerdo con información extraoficial de corporaciones de seguridad, la aeronave fue rafagueada con armas de alto calibre cuando sobrevolaba la zona conocida como Cabeza del Cuervo, provocando su caída en un área de difícil acceso.

Versiones preliminares indican que a bordo viajaban presuntos trabajadores del proyecto minero de Copalquín, en Durango, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial sobre el número de ocupantes ni su estado de salud.

En el lugar, autoridades desplegaron operativos por aire y tierra en un intento por ubicar los restos de la aeronave, en medio de una región dominada por la disputa entre grupos del crimen organizado.

Fuentes no oficiales señalan que el ataque habría sido perpetrado por integrantes del grupo criminal conocido como “La Línea”, quienes mantienen control en parte de esta zona serrana tras enfrentamientos con células rivales.

Hasta ahora, el hermetismo oficial prevalece.

Ninguna autoridad ha confirmado el derribo ni ha emitido detalles sobre posibles víctimas, lo que incrementa la incertidumbre en torno a este violento episodio.

Este hecho marca un nuevo nivel de violencia en el estado, donde la delincuencia organizada no solo disputa territorios en tierra, sino que ahora extiende sus ataques hasta el espacio aéreo.