Avanza Chihuahua en materia de turismo

El Gobierno Municipal de Chihuahua a través de la Dirección de Desarrollo Económico y Competitividad, realizó la primera sesión del Consejo de Turismo 2026, donde se presentó el plan de trabajo para este año y se compartieron los principales resultados alcanzados durante 2025.

Este espacio permite que gobierno, iniciativa privada y sociedad civil trabajen en conjunto para impulsar el turismo en la ciudad, generando más visitantes, mayor derrama económica y oportunidades para negocios locales.

Durante la sesión se definieron las acciones clave para 2026, enfocadas en fortalecer la promoción de Chihuahua Capital como destino turístico y seguir generando beneficios directos para la economía de las familias chihuahuenses.

Entre los resultados destacados de 2025 se encuentran la instalación de tótems turísticos con rutas históricas, el Pasaporte Turístico Infantil para acercar a niñas y niños a los museos, el programa Guías Amigo, así como la realización de congresos, convenciones, eventos y festivales como Cuulinaria, Festival Antojos y Vinorte.

También se impulsaron proyectos como Rutas Mágicas de Color, el fortalecimiento del corredor turístico y cultural, la promoción de nuevas conexiones como el vuelo Chihuahua–El Paso, y programas de desarrollo como Misión Talento.

En esta reunión participaron representantes de Gobierno Municipal, Gobierno del Estado, asociaciones civiles, fideicomisos y clústeres de la ciudad, quienes suman esfuerzos para seguir posicionando a Chihuahua como un destino competitivo.