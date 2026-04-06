Más seguridad y mejores espacios para la niñez, mejoran Jardín de Niños Guadalupe

Gracias al Presupuesto Participativo del Gobierno Municipal, el Jardín de Niños Guadalupe Victoria, en la colonia Pacífico, hoy ofrece un entorno más seguro y digno para sus niñas y niños.

Durante años, el plantel enfrentó condiciones que ponían en riesgo a la comunidad escolar: juegos deteriorados, falta de sombra y espacios que limitaban las actividades diarias.

Impulsado por la directora del jardín Sandra Antillón y con el apoyo de madres y padres de familia, el proyecto buscó cambiar esa realidad y brindar a las y los alumnos un lugar adecuado para su desarrollo.

Hoy, con el respaldo del Gobierno Municipal encabezado por el alcalde Marco Bonilla, el plantel cuenta con juegos renovados, un domo con iluminación, bancas y un sistema de videovigilancia, lo que permite que niñas y niños disfruten de sus actividades en un entorno más seguro.

La directora destacó que el cambio se refleja en la alegría de las y los alumnos, quienes ahora juegan, conviven y aprenden en un espacio que cuida de ellos.Hoy, este jardín de niños se vive distinto: es un lugar donde la seguridad y la infancia van de la mano todos los días.