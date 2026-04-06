Mejora Municipio cancha de básquetbol en colonia al norte de la ciudad

Deportistas y familias de Lomas Universidad, disfrutan de un espacio deportivo rehabilitado a través de las acciones y atención a gestiones que los vecinos hicieron con el Gobierno Municipal de Chihuahua a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCFD).

La escuela de básquetbol ‘Grizzlies’ de Lomas Universidad ahora cuentan con una cancha de básquetbol y usos múltiples mejor iluminada y con malla perimetral que, sin duda, fortalece el desarrollo de entrenamientos en espacios seguros y permite ampliar los horarios de activación deportiva.

La intervención en este espacio público fue a través de la gestión e interés del comité de vecinos, a través de su presidenta Rosa María Aragón quien agradeció al alcalde de Chihuahua Marco Bonilla por la pronta respuesta que se tuvo desde el IMCFD con la mejora de la cancha.

El director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Juan José Abdo Fierro reconoció el trabajo en conjunto que realizan las y los vecinos para que la calidad de vida en la zona se fortalezca a través de la procuración de la actividad física; asimismo exhortó sobre el cuidado de los espacios deportivos para que en futuros años sea más grande la comunidad deportiva que los aproveche.

Por su parte, el entrenador y promotor de la cancha, Abraham Velázquez Pérez dio a conocer que este proyecto de la escuela de básquetbol, se inició en el 2021 con la iniciativa vecinal a fin de beneficiar a las infancias y juventudes, principalmente, pero que ha impactado a todo el entorno, por lo que agradeció la comunicación permanente que se tiene con el IMCFD para fortalecer estas acciones.