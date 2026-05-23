Conquista Alegna González el Gran Premio Internacional de Marcha Cantones.

-Destacan Alegna y Andrés Olívas con nuevas marcas del medio maratón de Cataluña.

La chihuahuense Alegna González, beneficiaria del programa ‘Meta Olímpica CUU’ que impulsa el Gobierno Municipal de Chihuahua, conquistó el XXXIX Gran Premio Internacional de Marcha Cantones – Trofeo “Sergio Vázquez”, que se celebró este sábado en Coruña, España.

Al dominar los cambios de ritmo de las experimentadas competidoras María Pérez de España y Soria Fironi de Italia, la mexicana permaneció en el grupo líder para marcar finalmente su potencial con una ventaja en los últimos cinco kilómetros y así finalizar con un tiempo de 1:32:24 en el medio maratón.

También beneficiaria del programa, Ximena Serrano marcó su presencia en el terreno internacional de alto rendimiento competitivo, al concluir en la posición número 7 con un tiempo de 1:33:23, demostrando el gran nivel de las marchistas.

Por su parte, en la rama varonil, el capitalino Andrés Olivas terminó en la posición 16 con 1:26:20, Carlos Mercenario en la posición 39 con 1:30:56 y la participación del también capitalino Julio César Salazar en la posición 73.

Cabe mencionar, que al evento asistieron acompañados de sus entrenadores Miguel Ángel Rodríguez, Ignacio Zamudio, Horacio Nava y Rubén Arikado, también beneficiarios de Meta Olímpica CUU.

Estos resultados reflejan el talento, disciplina y esfuerzo de deportistas que representan al Municipio de Chihuahua en escenarios internacionales y mundialistas, con el respaldo y compromiso del alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla a través del fondo Meta Olímpica CUU rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.