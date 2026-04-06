Maru Campos encabeza sesión de la Mesa de Seguridad en Palacio de Gobierno

La gobernadora Maru Campos presidió la sesión semanal de la Mesa Estatal de Construcción de Paz, en la que se destacó el trabajo realizado en apoyo a las mujeres, particularmente en la atención al delito de violencia familiar.

En lo que va de la actual administración se ha logrado un 139 por ciento de incremento en la eficacia de la procuración de justicia en la materia, en relación con el gobierno anterior.

A ello se suman las más de 5 mil órdenes de aprehensión ejecutadas por el mismo delito en igual periodo, lo que representa un aumento del 126 por ciento, y que forman parte de las 34 mil 657 órdenes totales giradas hasta la fecha.

Como parte de las acciones preventivas, desde septiembre de 2021 a marzo de 2026, se han llevado a cabo más de 3 mil 600 cateos en todas las regiones del territorio estatal, con mayor énfasis en las zonas centro y norte.

Durante la reunión realizada en Palacio de Gobierno, se informó sobre el trabajo que se realiza para mejorar la conectividad de red celular en puntos específicos, a fin de disuadir la criminalidad.

Se detalló que con el objetivo de evitar actos delictivos en los tramos carreteros, también se mantienen sobrevuelos con helicópteros en rutas estratégicas, aunado a la presencia policial terrestre.

De igual manera, en la reunión se acordó reforzar la presencia policial en localidades como Juárez, Cuauhtémoc y Guadalupe y Calvo.

En la comunidad de Atascaderos, ubicada en este último municipio, se continúa además con el trabajo colaborativo y con bases de operaciones permanentes, con la finalidad de garantizar la seguridad de las familias.

Como parte de los reportes expuestos, también se presentó el avance en las acciones para optimizar los espacios destinados al Mundial Social 2026.

La titular del Ejecutivo llamó a los representantes de las diferentes corporaciones a mantener los esfuerzos coordinados, pues dijo, solo con una estrategia en equipo se alcanzará la meta de asegurar un entorno de paz para el desarrollo integral de las y los chihuahuenses.

A la sesión asistieron el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña; el fiscal general del Estado, César Jáuregui; el secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya; el general de Brigada de Estado Mayor Felipe González, comandante de la 5/a Zona Militar; el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Israel Caro y Mayra Chávez, delegada para Programas del Bienestar en Chihuahua.

También estuvieron presentes Fernando Ávila, secretario técnico y representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y el director estatal del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec), Arturo Luján.