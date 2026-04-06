Si pasas por una crisis emocional, marca *800 con psicólogos expertos

El Gobierno Municipal, a través del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), recuerda a la ciudadanía que se encuentran disponibles servicios de apoyo emocional para quienes atraviesan momentos difíciles, con atención permanente durante todo el año.

La línea “Hablar Salva Vidas” es una línea especializada para la atención de situaciones de crisis emocional y opera las 24 horas del día, los 365 días del año, brindando acompañamiento inmediato, confidencial y oportuno a quienes lo necesiten.

Asimismo, se dispone de atención psicológica.

Para agendar una cita, las y los interesados pueden comunicarse al 072, extensiones 2259, 2260 y 2261 en un horario de lunes a viernes de 8:00 am a 3:00 pm, y los viernes de 8:00 am a 2:00 pm.

Por otro lado, se recuerda que las instalaciones del IMPAS se encuentran entre las calles Sexta Y Mina 2209, Bolívar, Zona Centro.

Se reitera que pedir ayuda es un acto de valentía y un paso importante para mejorar. Nadie tiene que enfrentar sus dificultades en soledad.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con la salud mental de la comunidad, ofreciendo acompañamiento psicológico oportuno a quienes lo necesiten.