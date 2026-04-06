Sale proyectado tras volcadura en el Lombardo Toledano

Chihuahua, Chih.– Una aparatosa volcadura registrada sobre el Periférico Lombardo Toledano dejó como saldo varios lesionados y un vehículo completamente destrozado, luego de que el conductor perdiera el control del volante a alta velocidad.

El accidente ocurrió a la altura del entronque a Vitromex, poco antes de llegar a la Puerta de Chihuahua, donde un automóvil Dodge Neón de color oscuro salió de la cinta asfáltica y terminó volcado tras varios giros.

De acuerdo con los primeros reportes, en el vehículo viajaban una mujer, un hombre adulto y un menor en el asiento trasero.

Tras el impacto, el conductor fue proyectado violentamente fuera de la unidad, mientras que otro de los ocupantes salió expulsado por el vidrio trasero, quedando tendido sobre el pavimento en una escena impactante.

El automóvil quedó completamente destruido, evidenciando la magnitud del percance.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron de inmediato para brindar atención prehospitalaria a los lesionados y determinar si era necesario su traslado a un hospital.

En tanto, elementos de la Policía Vial y corporaciones estatales se encargaron de acordonar el área y levantar el reporte correspondiente.

Autoridades exhortan a los conductores a extremar precauciones, respetar los límites de velocidad y evitar maniobras imprudentes, ya que este tipo de accidentes continúan dejando consecuencias graves en la ciudad.