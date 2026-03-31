Refuerza Policía Municipal patrullajes, vigilancia y acciones preventivas durante Semana Santa.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) mantiene el despliegue operativo con motivo del periodo vacacional de Semana Santa, mediante la presencia de unidades de emergencia en puntos estratégicos de la ciudad, así como patrullajes de prevención y vigilancia reforzados con coordinación interinstitucional, con el objetivo de salvaguardar la integridad de las familias.

Desde el Centro de Monitoreo (CMO) se coordinan acciones conjuntas con los elementos desplegados en campo, lo que permite una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad.

Por su parte, la Subdirección de Bomberos, en coordinación con Protección Civil Municipal, enfoca esfuerzos en la vigilancia de cuerpos de agua y parques recreativos durante jueves, viernes, sábado y domingo, con presencia en puntos fijos y recorridos en balnearios.

La autoridad municipal exhorta a la ciudadanía a atender las recomendaciones de seguridad y disfrutar de este periodo vacacional con responsabilidad.