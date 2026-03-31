Realiza alcalde Marco Bonilla recorrido de supervisión en puentes viales que construye Municipio.

-Acompañaron integrantes de Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua.

El alcalde Marco Bonilla realizó un recorrido de supervisión en dos de las tres obras viales que actualmente construye el Gobierno Municipal, acompañado por integrantes de Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua (DESEC), a quienes se les informó sobre los avances y el desarrollo de los trabajos.

Como parte de la supervisión permanente que encabeza el Alcalde en estas importantes obras de infraestructura, durante la jornada se contó con la presencia de empresarios pertenecientes a DESEC, quienes pudieron constatar de primera mano el progreso de los proyectos, así como las distintas etapas en las que se encuentran.

Durante el recorrido, Marco Bonilla destacó que esta visita responde a la solicitud de los empresarios para conocer de cerca el avance de las obras, por lo que se les brindó una explicación detallada tanto del puente ubicado en la avenida Nogales como del que se construye sobre la carretera Aldama.

El edil informó las obras presentan gran avance, que permitirán según lo programado, abrir en tiempo y forma a la circulación. Asimismo, señaló que actualmente se trabaja en el colado de concreto del puente de la carretera a Aldama, el cual contará con una estructura sólida y duradera.

El alcalde reiteró su compromiso de continuar impulsando obras que mejoren la movilidad y calidad de vida de las y los chihuahuenses, avanzando con trabajo y resultados en beneficio de la ciudad.

Por su parte, los empresarios externaron sus inquietures que fueron despejadas por el director de Obras Públicas, Carlos Rivas como por los ingenieros encargados de cada una de las obras. Todo el aspecto técnico y fechas de conclusión fueron respondidas en el lugar, además de recorrer y observar los avances.