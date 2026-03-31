Establece Gobierno del Estado alianza con la iniciativa privada para impulsar el reciclaje de vidrio.

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SDUE) firmó un convenio de colaboración con la empresa Silice, por medio del cual unificará estrategias para impulsar la cultura del acopio y reciclaje de vidrio en la entidad.

Gabriel Valdez, titular de la dependencia, explicó que con este acuerdo se buscan promover las buenas prácticas en beneficio del medio ambiente y la concientización de la responsabilidad social.

El documento suscrito plantea además la apertura de centros de acopio de dicho material en la ciudad de Chihuahua, que iniciará con varios contenedores en el Vivero Estatal.

“Vemos con agrado que ya hay mucha gente que efectúa este tipo de actividades. Personas y familias que tienen muy claro la vida útil de un producto”, expresó por su parte Silvia Rascón, representante de la compañía Silice.

Ambas partes invitaron al público en general a ser parte de este modelo de economía circular, que abona al mejoramiento del entorno y al desarrollo del estado.