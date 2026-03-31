Anuncia Conalep nuevas carreras en Enfermería y en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial.

El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua (Conalep) presentó su nueva oferta educativa, que incluye la incorporación de las carreras de Profesional Técnico Bachiller en Enfermería, así como en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial.

El director general del subsistema, Omar Bazán, acompañado por directivos de los planteles de Chihuahua, Delicias, Parral y Cuauhtémoc, dio a conocer las ventajas y oportunidades que ofrece la institución, como una opción de calidad y pertinente a las necesidades actuales.

Enfatizó que el Conalep se mantiene a la vanguardia educativa con estrategias como el impulso al bilingüismo, certificaciones con valor curricular, la vinculación con el sector productivo y el fortalecimiento del programa Escuela para Madres, Padres y Personas Cuidadoras.

Destacó la reciente incorporación de un equipo de profesionales en psicología, que brindará atención directa al estudiantado para contribuir en su bienestar integral, disminuir la deserción escolar y fortalecer la permanencia y el éxito académico.

Los directores de los planteles Chihuahua I y Cuauhtémoc, Gustavo Alonso Gasca y Carlos Ivar Pérez, respectivamente, subrayaron que la carrera en Enfermería es una oportunidad tanto para egresados de secundaria, como para personas de cualquier edad interesadas en integrarse al sector salud.

Esta opción también estará disponible en los planteles de Parral y Delicias

David Balderrama, director del Plantel Chihuahua II, presentó la especialidad de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial que iniciará en el próximo ciclo escolar, la cual que responde a estudios de mercado que posicionan estas áreas como unas altamente demandadas.

Sandra Quintana, directora del plantel Delicias y Juan Adrián Plancarte, del plantel Parral, expusieron los programas académicos, la infraestructura disponible, así como las oportunidades de formación integral y la disponibilidad de espacios para nuevo ingreso en cada espacio.

Para mayores informes consultar las páginas oficiales de Facebook “CONALEP Chihuahua”, en Instagram Conalep.cuu, el sitio www.conalepchihuahua.edu.mx, o acudir a cualquiera de las sedes para recibir una visita guiada.