Más espacios dignos para convivir: mejoran el Centro Comunitario Dale

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Presupuesto Participativo, llevó a cabo la rehabilitación integral del Centro Comunitario Dale, hoy convertido en CEDEFAM, con el objetivo de brindar espacios dignos, seguros y funcionales para la convivencia y el desarrollo de niñas, niños y personas adultas mayores.

Durante años, este centro operó con intervenciones menores que no permitían atender de manera adecuada las necesidades de la comunidad, ya que diversas actividades se realizaban en condiciones limitadas y en espacios no adecuados.

Gracias a la participación ciudadana, este proyecto fue impulsado por la promovente Rosa Otilia Redondo Gutiérrez, quien identificó la necesidad de mejorar las instalaciones para fortalecer el tejido social en la zona.

Como parte de las acciones realizadas por la administración municipal que encabeza el alcalde Marco Bonilla, se construyó un domo para la realización de actividades al aire libre con protección climática, además de la rehabilitación de salones, oficinas y diversas áreas que hoy permiten un uso más eficiente y accesible del espacio.

Con estas mejoras, el CEDEFAM ofrece condiciones adecuadas para el desarrollo de actividades recreativas, educativas y de convivencia, beneficiando a distintos sectores de la población, en especial a niñas, niños y personas adultas mayores.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir impulsando proyectos que, a través de la participación ciudadana, contribuyan al mejoramiento de los espacios públicos y al fortalecimiento de la comunidad.