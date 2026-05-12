Detienen a cuatro por posesión de droga

En 4 diferentes intervenciones, elementos de la Policía Municipal hicieron la detención de igual numero de personas por la probable comisión de delitos contra la salud al decomisarles distintas cantidades de aparente droga, durante patrullajes ordinarios de vigilancia.

En las calles Neri Santos y Niños Héroes, se encontraba un hombre solicitando dinero a los transeúntes y al no recibirlo les gritaba palabras altisonantes según el reporte, ante lo cual policías Beta que se dirigieron para intervenir, durante una revisión le localizaron una porción de características similares a la droga conocida como cristal a quien dijo llamarse Sergio Ch. M., de 55 años de edad.

También agentes del Grupo Beta de la Subdirección Táctica, detuvieron cerca de las fuentes danzarinas a José Carlos U. F., de 32 años quien traía en una caja 20 envoltorios de una hierba seca de características parecidas a la marihuana, la cual arrojó al ver una pareja de policías cerca de donde se encontraba.

Una tercera detención de los agentes ciclistas que resguardan el centro de la ciudad tuvo como resultado la localización de Alexis A. H., de 27 años, quien se encontraba arrojando basura al interior de un lote baldío de las calles Julián Carrillo y 3ª. y al llamarle la atención respondió agresivamente, por lo cual se le hizo una inspección de rutina en la que encontraron una bolsa con una porción granulosa de supuesto cristal.

Por otra parte, en la colonia San Jorge, municipales del Grupo de Operaciones Motorizadas, GOM, observaron a un hombre utilizando una pipa de vidrio consumiendo supuestamente una sustancia prohibida, por lo cual se acercaron para hacer la detención y al momento de revisar a quien se identificó como Sergio S. A., de 36 años, encontraron en una bolsa de plástico un material cristalino similar al cristal, por lo cual se le detuvo.

En todos los casos, los detenidos y los diferentes productos que portaban, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado con el fin de dar seguimiento a su situación específica.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la probable responsabilidad de las personas mencionadas en él.