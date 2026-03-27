Sábado de Gloria: qué se celebra, cuándo es y por qué se moja la gente

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El Sábado de Gloria, también conocido como Sábado Santo, es una de las conmemoraciones más importantes del calendario cristiano. Forma parte de la Semana Santa y se ubica entre el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección.

¿Qué se celebra el Sábado de Gloria?

De acuerdo con la Iglesia católica, el Sábado de Gloria es una jornada que recuerda el periodo en el que Jesucristo permanece en el sepulcro antes de su resurrección.

Durante esta jornada:

No se celebran misas en el transcurso del día y la tarde

Por la noche se realiza la Vigilia Pascual, una ceremonia litúrgica en la que se conmemora la resurrección de Jesucristo

¿Cuándo es y cómo se determina la fecha?

El Sábado de Gloria no tiene una fecha fija en el calendario. Su conmemoración depende del calendario litúrgico cristiano, que a su vez se determina con base en el ciclo lunar.

Se celebra un día antes del Domingo de Resurrección, el cual se fija como el primer domingo después de la primera luna llena posterior al equinoccio de primavera. A partir de este cálculo se establecen las fechas de toda la Semana Santa.

¿Por qué se moja la gente en el Sábado de Gloria?

La práctica de mojarse durante el Sábado de Gloria no forma parte de los rituales religiosos oficiales y está asociada a distintos antecedentes.