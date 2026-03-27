Llama Línea Ciudadana de FICOSEC a prevenir delitos durante temporada vacacional

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• Invita a utilizar sus servicios gratuitos de asesoría jurídica y apoyo psicológico. La Línea Ciudadana

2232 de FICOSEC realiza una serie de recomendaciones para prevenir ser víctima de delitos durante esta temporada vacacional de Semana Santa, en la que se pueden presentar situaciones que ponen en riesgo el patrimonio y a las familias. Este proyecto financiado por las y los empresarios a través de FICOSEC, invita a la ciudadanía a seguir las siguientes recomendaciones.

• Al salir de casa, asegurarse de haber cerrado correctamente puertas, ventanas y cualquier acceso de la vivienda.

• Desconectar electrodomésticos no esenciales evitando que, ante cualquier variación de voltaje, puedan ocurrir accidentes. • No compartir en redes sociales sobre la ausencia, ¡es más seguro compartir los buenos momentos hasta tu regreso!

• Si se realiza un viaje por carretera, revisar previamente las condiciones del vehículo: frenos, llantas, aceite, parabrisas. • Llevar consigo documentos de identificación de manera digital.• Si se contrata algún servicio de agencia de viajes, verificar que estén registradas y desconfiar en ofertas irreales para evitar fraudes.

Ante cualquier duda o necesidad de atención en los ámbitos jurídico y psicológico, la Línea Ciudadana de FICOSEC ofrece el servicio gratuito a través de la marcación *2232 o en whatsapp en el 6145451529. El horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a 9:00 pm., y los sábados de 9:00 am. A 3:00 pm.