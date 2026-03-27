Detienen a “amante de lo ajeno” en la Revolución

Elementos adscritos a la Subdirección de Inteligencia de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, lograron la detención de un masculino por su probable responsabilidad en un robo a casa habitación sin violencia, en la colonia Revolución.

Fue en seguimiento a un reporte de robo registrado en un domicilio ubicado en la calle Periodistas Ignacio Rodríguez, donde propietarios encontraron daños en la puerta principal, así como la falta de diversos objetos, entre ellos dos televisores, un DVR de cámaras de seguridad y dinero en efectivo.

Gracias a las diligencias, los agentes realizaron recorridos en la zona, logrando ubicar en el cruce de las calles Camargo y Delicias a un masculino que coincidía con las características referidas, quien transportaba dos televisores, una de 55 pulgadas de la marca Samsung y otra de 50 pulgadas de la marca LG.

Tras marcarle el alto, el individuo se identificó como Iván Alexis P. P., de 20 años de edad, quien adoptó una actitud agresiva motivo por el que fue detenido y trasladado al Centro de Detención Zona Norte.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la probable responsabilidad de las personas mencionadas en él.