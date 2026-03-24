Recuerda Municipio convocatoria “Todo Oídos” para apoyo con aparatos auditivos.
El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), recuerda a la ciudadanía que continúa abierta la convocatoria “Todo Oídos”, la cual brinda aparatos auditivos de manera gratuita a personas con discapacidad auditiva.
Para participar y ser candidato a recibir este apoyo, es necesario agendar una cita de valoración previa llamando al 072, extensiones 5495 o 2388, donde se indicará el proceso a seguir.
Las personas interesadas deberán presentar copia de identificación oficial y comprobante de domicilio. En el caso de menores de edad, se solicita además copia del acta de nacimiento, identificación oficial del padre, madre o tutor, así como una carta responsiva de autorización para la adaptación del aparato auxiliar.
La convocatoria está dirigida a personas de 14 a 70 años de edad y permanecerá abierta hasta el 27 de marzo.
El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir acercando apoyos que contribuyan a mejorar la comunicación y la calidad de vida de las y los chihuahuenses.