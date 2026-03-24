Limpian Municipio y ciudadanos el Río Chuvíscar para cuidar este cauce natural.

Lograron retirar más de dos toneladas de basura gracias a la jornada de limpieza fina.

La Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal del Gobierno Municipal, realizó una jornada de limpieza fina en el Río Chuvíscar, donde se logró retirar dos toneladas de basura como parte de la estrategia para fortalecer el desarrollo y cuidado del entorno.

Así se cumple con la protección del medio ambiente, pues junto a la participación de más de 150 personas entre sociedad civil organizada, empresas, asociaciones civiles, estudiantes y dependencias municipales, se mejoró el área, puesto que se ve más bonita y se cuida este cauce natural en beneficio de las familias.

Antes de esta jornada, el Municipio había realizado limpieza con maquinaria para el retiro de escombro, llantas y restos de poda acumulados en distintos puntos del río, lo que permitió avanzar de mejor manera.

Estas acciones fortalecen la conservación del área, previenen riesgos ambientales y consolidan la participación de la comunidad, lo que permite mejorar las condiciones del espacio en beneficio directo de las familias chihuahuenses.

La Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal hace un llamado a la ciudadanía a evitar tirar basura, denunciar cualquier acto de contaminación y sumarse a las acciones que buscan conservar y proteger el Río Chuvíscar.