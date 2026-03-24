Inicia alcalde Marco Bonilla Operativo Metropolitano Semana Santa 2026.

-Participan corporaciones de seguridad de los municipios de Aldama y Aquiles Serdán.

El alcalde Marco Bonilla encabezó el arranque del Operativo Metropolitano Semana Santa 2026, en coordinación con los municipios de Aldama y Aquiles Serdán, así como corporaciones de los tres órdenes de gobierno, con el objetivo de garantizar la seguridad de las familias durante el periodo vacacional.

Durante su mensaje, Marco Bonilla destacó que la Semana Santa representa un tiempo de convivencia, reflexión y descanso para las familias, por lo que el Gobierno Municipal tiene como prioridad que este periodo se viva con tranquilidad y seguridad, además destacó la importancia del trabajo conjunto entre los tres municipios, reconociendo la labor de las alcaldesas Sandra Galindo y Teresa Erives, así como el compromiso de las corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia.

El operativo se llevará a cabo del 28 de marzo al 12 de abril, con la participación de corporaciones de seguridad pública, bomberos, Protección Civil y cuerpos de emergencia, quienes reforzarán la vigilancia en balnearios, presas, carreteras, zonas recreativas y espacios naturales con alta afluencia de visitantes.

Entre las acciones contempladas se encuentran patrullajes preventivos, revisiones aleatorias en accesos carreteros, vigilancia en colonias con mayor incidencia delictiva y el uso de tecnología como drones y el helicóptero Halcón 1. Asimismo, se establecerán bases de operación en puntos estratégicos para atender de manera inmediata cualquier eventualidad.

El alcalde exhortó a la ciudadanía a seguir recomendaciones básicas de prevención, como evitar nadar en presas, asegurar sus viviendas al salir de viaje y planificar adecuadamente actividades al aire libre, especialmente en zonas de senderismo.

Por su parte, el director de Seguridad Pública Municipal, Julio César Salas, señaló que este operativo refleja la voluntad de colaboración entre municipios, lo que ha permitido reducir índices delictivos en años anteriores. “Cuando trabajamos en coordinación logramos mejores resultados y brindamos mayor protección a nuestras comunidades”, afirmó.

En el mismo sentido, el subsecretario de Especialización y Profesionalización Policial de la Secretaría de Segurtidad Pública Estatal, Esteban Piñón, en representación de la Gobernadora Maru Campos, destacó que este esfuerzo conjunto fortalece la seguridad en una temporada donde se proyecta una alta movilidad turística en el estado, lo que también impulsa el desarrollo económico.

Destacó que este esfuerzo conjunto fortalece la seguridad en una temporada de alta movilidad turística, donde se prevé la llegada de más de 250 mil visitantes con pernocta, además de alrededor de 460 mil excursionistas, lo que generará una derrama económica estimada en 482 millones de pesos y una ocupación hotelera cercana al 75 por ciento en el estado.