Generación de empleo beneficia a más de mil 600 personas en el municipio de Chihuahua.

En lo que va de 2026, gracias a los esfuerzos conjuntos del Gobierno Municipal de Chihuahua a través de la Dirección de Desarrollo Económico, así como de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico de Gobierno del Estado y del sector industrial, el municipio de Chihuahua continúa mostrando un desempeño positivo en materia de generación de empleo.

En lo que va del año, el municipio registró la creación de mil 697 empleos, consolidando una tendencia favorable en el mercado laboral de la capital, donde el sector de servicios fue el principal motor de crecimiento, con 944 empleos adicionales respecto al mes anterior.

En el acumulado del año, el sector de la industria lidera la generación de empleo con 1,616 nuevas plazas, destacándose como un pilar clave para el desarrollo económico de la ciudad. Asimismo, los datos reflejan que la mayor parte de los nuevos empleos se concentra en grandes empresas, así como en personas dentro del rango de edad de 30 a 44 años, lo que indica una dinámica de crecimiento enfocada en perfiles con experiencia laboral.

Cabe señalar que los gobiernos no generan empleos de manera directa; sin embargo, sí crean las condiciones para la atracción de nuevas inversiones, la retención de talento y el crecimiento de las empresas ya establecidas. En ese sentido, el Gobierno Municipal encabezado por el alcalde Marco Bonilla ha posicionado a Chihuahua Capital como una ciudad de alto valor para el sector industrial, así como para el emprendimiento de micro, pequeñas y medianas empresas, gracias a sus condiciones de seguridad, la calidad de los servicios públicos y las políticas públicas que favorecen el desarrollo económico e impulsan la prosperidad de las familias chihuahuenses.