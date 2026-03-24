Bonilla esperará definición de su partido rumbo a 2027; asegura unidad entre aspirantes

El alcalde Marco Bonilla señaló que aguardará los tiempos que establezca su partido para definir el género de las candidaturas de cara al proceso electoral de 2027.

Indicó que ya existe una mesa convocada por la propia Daniela Álvarez, en la que participan todos los aspirantes a la gubernatura, y afirmó que prevalece un ambiente de coincidencia entre ellos.

“Aquí ustedes no verán patadas por debajo de la mesa, golpes, ni nada; hay una unidad profunda entre nosotros”, expresó al destacar que no hay divisiones internas dentro del grupo político.

Bonilla reiteró que será respetuoso de las decisiones partidistas y que esperará la definición oficial sobre el género de la candidatura antes de fijar una postura rumbo al 2027.