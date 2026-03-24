Pemex y Petrobras podrían fusionarse

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que la directora de Petrobras visitará México en abril para reunirse con el director de Pemex y la secretaria de Energía, con el fin de conocer la propuesta de fusión

Aclaró que la colaboración entre ambas instituciones se centraría en la exploración de nuevos yacimientos de petróleo, aunque aún faltan detalles sobre lo que plantea el gobierno brasileño.

“No lo hemos decidido, viene la directora de Petrobras a ver al director de Pemex, a la secretaria de Energía, la voy a recibir también para ver exactamente cuál es la propuesta que tienen (…) tiene que seguir aumentando la exportación de nuevo yacimiento, entonces esto puede ser una posibilidad con Petrobras”, comentó.