Sostiene SSPE reunión de colaboración con maquiladora Wiwynn

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, sostuvo una reunión con representantes de la industria maquiladora Wiwynn Corporation, con el objetivo de escuchar sus inquietudes y presentar los resultados obtenidos en materia de seguridad tanto en Ciudad Juárez como en la Zona Norte del estado.

La sesión se llevó a cabo durante la mañana de este viernes en las instalaciones de la propia empresa, donde Loya Chávez, acompañado del director del C7-iA, Jorge Muro, expuso el modelo de seguridad Centinela como eje estratégico para el fortalecimiento de la vigilancia y la prevención del delito.

Durante el encuentro, además de presentar resultados, se destacaron los beneficios de la interconexión de cámaras privadas a la Plataforma Centinela, lo que permite ampliar los alcances de la videovigilancia y fortalecer la seguridad perimetral en complejos industriales, generando una capacidad de respuesta más eficiente.

Asimismo, el titular de la SSPE resaltó la importancia de la colaboración con el sector empresarial, al señalar que la coordinación entre la policía estatal y la industria es un pilar clave para impulsar tanto la seguridad como el desarrollo socioeconómico de la región.

Estas acciones refrendan el compromiso de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, encabezada por Gilberto Loya, de trabajar de la mano con todos los sectores de la sociedad para fortalecer la seguridad en Chihuahua, bajo la premisa de que con seguridad damos resultados.