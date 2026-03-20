Fortalecen atención incluyente con capacitación en Lengua de Señas Mexicanas

Como parte de las acciones encaminadas a fortalecer un gobierno cercano, incluyente y accesible para todas y todos, el Gobierno Municipal realizó una jornada de sensibilización en Lengua de Señas Mexicanas (LSM) dirigida al personal de la Coordinación de Transparencia, Gobierno Abierto y Archivos.

La capacitación tuvo como como objetivo principal brindar herramientas básicas que permitan mejorar la atención a personas con discapacidad auditiva, garantizando así el ejercicio pleno de sus derechos de acceso a la información y participación ciudadana.

Esta actividad forma parte de las estrategias contempladas en el Plan Municipal de Desarrollo, particularmente en el eje orientado a consolidar un gobierno que escucha, atiende y resuelve, promoviendo la inclusión y eliminando barreras de comunicación entre la autoridad y la ciudadanía.

A través de este tipo de acciones, el Municipio refrenda su compromiso con la transparencia accesible, al impulsar una atención más humana, empática e incluyente, que permita a todas las personas, sin distinción, acceder a la información pública y a los servicios gubernamentales en condiciones de igualdad.

Asimismo, la sensibilización en Lengua de Señas Mexicanas contribuye a fortalecer las capacidades institucionales del personal, alineando el quehacer gubernamental con los principios de derechos humanos, accesibilidad y no discriminación.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal avanza en la construcción de una administración moderna, abierta e incluyente, donde la participación ciudadana se promueve desde la igualdad de oportunidades para todas y todos.