Invita Secretaría de Turismo a disfrutar de las vacaciones de Semana Santa

La Secretaría de Turismo invitó a la ciudadanía a disfrutar del próximo periodo vacacional de Semana Santa en la región de Las Perlas del Conchos, uno de los principales destinos turísticos del estado durante esta temporada.

Este territorio está conformado por los municipios de Meoqui, Delicias, Julimes, Saucillo, Camargo, La Cruz, San Francisco de Conchos y Rosales; este último cuenta con el nombramiento de Pueblo Tradicional.

La zona destaca por su cercanía con la capital del estado, así como por sus atractivos naturales y la oferta de balnearios, varios de ellos con aguas termales.

Entre los principales puntos de interés están el Lago Colina, Los Filtros, Ojo Caliente, la presa Francisco I. Madero (Las Vírgenes), los museos del Desierto Chihuahuense y Casa Camargo, la Casa Juárez, el Paseo del Colibrí y el río San Pedro.

En rueda de prensa, Ana Amaro, jefa de Mercadotecnia Turística, informó que para el periodo del 28 de marzo al 5 de abril, se estima una derrama económica de 482 millones de pesos en el estado, se prevén 250 mil turistas-noche y una ocupación hotelera cercana al 75 por ciento.

A estas cifras se suma el turismo local, con más de 460 mil excursionistas que, aunque no pernoctan, generan consumo en distintos puntos, además de una asistencia superior a 7 mil 700 personas en representaciones del viacrucis.

La Secretaría de Turismo invita a quienes requieran más información para planear sus vacaciones en algún punto del estado, a acudir al Módulo de Información Turística ubicado en la entrada principal del Palacio de Gobierno.

En la sesión informativa participaron además el secretario de Ayuntamiento de San Francisco de Conchos, Iván Guillermo Pérez Ramírez; la directora de Turismo de Julimes, Andrea Carpio y el director de Turismo de Rosales, Daniel Rivera.