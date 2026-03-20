Lo ejecutan de 4 balazos en camino de terracería en la colonia El Refugio

Un hombre fue localizado sin vida la tarde de este viernes sobre un camino de terracería en el cruce de las calles Séptima y De los Fresnos, en la colonia El Refugio, cerca del cauce de un arroyo que atraviesa la zona.

El hallazgo fue reportado al sistema de emergencias 911, lo que generó la movilización de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, quienes arribaron al sitio como primeros respondientes y procedieron a acordonar el área para resguardar la escena.

De manera preliminar, las autoridades informaron que la víctima vestía pantalón color caqui y ropa interior roja, y presentaba múltiples impactos de arma de fuego. Hasta el momento, el hombre permanece en calidad de no identificado.

Personal de criminalística se encargó del procesamiento de la escena y del levantamiento de indicios, con el fin de integrar la carpeta de investigación y avanzar en el esclarecimiento de este hecho violento.