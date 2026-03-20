Refrenda alcalde compromiso con el del SNTE Sección 8

En el marco del Pleno Seccional Extraordinario de la Sección 8 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, refrendó su respaldo al magisterio y destacó la importancia de la educación como base del desarrollo social, económico y humano del estado.

En su mensaje, Marco Bonilla recordó el pensamiento del educador José Vasconcelos, al señalar que la vocación del magisterio ha sido, históricamente, uno de los pilares que sostienen la esperanza y el rumbo del país, una realidad que sigue vigente en la actualidad.

Marco Bonilla destacó que el Gobierno Municipal ha asumido con responsabilidad el compromiso de respaldar la educación, no solo desde el discurso, sino mediante políticas públicas que impactan directamente en la comunidad educativa. Detalló que, durante su administración, se han entregado más de 17 mil becas de excelencia académica y de formación, beneficiando a estudiantes de distintos niveles educativos y fortaleciendo sus oportunidades de desarrollo.

De igual forma, señaló que más de 130 mil alumnas y alumnos han recibido útiles escolares gratuitos, lo que representa un apoyo significativo para la economía de miles de familias chihuahuenses, además de contribuir a la permanencia escolar.

El alcalde enfatizó que no puede hablarse de educación de calidad sin el respaldo a quienes la hacen posible todos los días, por lo que también se han impulsado acciones específicas en favor del magisterio. Entre ellas, resaltó el avance en la regularización de la donación del terreno del Hotel del SNTE, un proceso pendiente desde 1998, que permitirá la construcción de la Casa del Maestro, un espacio digno para la comunidad docente.

Asimismo, destacó que, a través del Programa de Certeza Patrimonial, se ha brindado apoyo a cientos de trabajadores de la educación, otorgando seguridad jurídica a su patrimonio mediante la autorización de más de mil 300 traslaciones de dominio y la condonación de más de 34 millones de pesos, contribuyendo así a la estabilidad de sus familias.