Escuchan universitarios plática de prevención de violencia impartida por la UAVI

La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), en coordinación con la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh), continúa llevan a las universidades la “Jornada de Prevención Universitaria”, con el objetivo de fortalecer la cultura de la prevención entre la comunidad estudiantil, enfocada en la prevención, detención y atención de la violencia familiar y de género.

La sesión más reciente fue impartida por personal de la Unidad de Atención a la Violencia Familiar (UAVI), quienes acudieron a la Facultad de Filosofía y Letras para compartir con las y los jóvenes temas relacionados con la violencia de género, sus distintos tipos, así como el ciclo de la violencia y las señales de alerta que pueden ayudar a identificarla a tiempo.

Durante la plática, las y los asistentes participaron activamente y expresaron su agradecimiento por este tipo de charlas, destacando la importancia de que estos temas se mantengan presentes, ya que permiten generar conciencia y recordar que existen instituciones que brindan apoyo a quienes atraviesan por situaciones de violencia, ofreciéndoles alternativas para salir adelante.

Estas acciones forman parte de las estrategias impulsadas por el Gobierno Municipal, en donde resalta el trabajo coordinado con instituciones educativas para fortalecer la prevención, y con ello construir entornos más seguros para todas y todos.