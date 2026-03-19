Atiene Municipio solicitud de vecinos para retirar basura acumulada

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales y la Dirección de Seguridad Pública Municipal, llevó a cabo la intervención en una vivienda de acumuladores que era utilizada como picadero en la colonia Marmol.

Lo anterior, en atención a las solicitudes realizadas por vecinos del sector, quienes reportaron una gran acumulación de basura y tiliches, así como animales al interior y exterior de la vivienda en mención.

Ricardo, vecino de la colonia Marmol II, expresó su agradecimiento al Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Marco Bonilla, por las atenciones brindadas en la casa en mención.“Ya habíamos hecho el llamado para que vinieran a hacer limpieza, porque no nos la acababamos y hoy en la mañana vinieron a atender el llamado que hicimos, por eso estamos dando las gracias”, afirmó.

Del lugar, elementos de la corporación policiaca retiraron a un sujeto que se encontraba intoxicado al interior de la vivienda. Asimismo, personal de Servicios Públicos Municipales, retiraron un estimado de 26 toneladas de basura y acumulación tanto al exterior como al interior, además de un gato sin vida.

Aunado a lo anterior, fue necesaria la intervención del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), quienes fumigaron la vivienda para la erradicación de garrapata y cualquier otro animal ponzoñoso.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con la población en trabajar día a día para prevenir acumulación en las viviendas, además de responder al llamado de la ciudadanía.