Entrega Bonilla 46 nuevas patrullas para reforzar seguridad en Chihuahua

El alcalde de Marco Bonilla encabezó la entrega de 46 nuevas patrullas a la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), con el objetivo de fortalecer las labores de prevención del delito y mejorar la seguridad en la ciudad.

Estas unidades se suman a las 154 patrullas que ya operan bajo el esquema de arrendamiento, lo que permitirá ampliar la cobertura operativa de la corporación y reforzar las estrategias de vigilancia en distintos sectores del municipio.

Las nuevas patrullas son vehículos tipo SUV Ford Police Interceptor Utility AWD modelo 2025, diseñados específicamente para el desempeño de funciones policiales tanto ordinarias como extraordinarias.

De acuerdo con información oficial, las unidades cuentan con equipamiento especializado como mampara divisora de policarbonato con estructura metálica, consola con botonera, torreta, sirena, bocina, tumbaburros y porta laptop.

Además, incluyen computadoras portátiles de uso rudo conectadas a la Plataforma Escudo Chihuahua, que serán utilizadas para tareas administrativas y operativas por parte de los mandos de turno.

Con esta entrega, el Gobierno Municipal busca fortalecer la capacidad de respuesta de la Policía Municipal y brindar mayor seguridad a las familias chihuahuenses.