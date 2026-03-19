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Emite Protección Civil aviso preventivo por ola de calor

Michelle Mtzcalordestacadoestado

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió un aviso preventivo ante la onda de calor que afectará a diversas regiones de la entidad, a partir de hoy y durante el transcurso de las próximas 72 horas.

En Chínipas se prevé una máxima de 40 grados centígrados (°C), en Juárez y Ojinaga se anticipan valores de entre los 35 y 37°C.

En la capital el termómetro se mantendrá por encima de los 31°C; se espera que el domingo alcance los 35°C. Para este viernes en municipios de la región centro-sur y en Janos, la máxima llegará a los 34°C y para el fin de semana, se pronostican 32°C en Parral y Jiménez, y 31°C en Temósachic.

Ante estas condiciones, la CEPC llama a la población a tomar precauciones para evitar incidentes relacionados con las altas temperaturas.

La dependencia informó que mantendrá vigilancia permanente sobre el comportamiento del clima, a fin de informar a la ciudadanía en caso de que el calor intenso se prolongue.

Se exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y evitar difundir información no verificada.

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