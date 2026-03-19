Avanza construcción de Comandancia Oriente

Con el objetivo de fortalecer la seguridad y acercar los servicios de atención a las familias del sector oriente de Chihuahua Capital, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, continúa con la construcción de la Comandancia Oriente, proyecto que actualmente presenta un avance del 20 por ciento en su proceso de edificación.

En esta etapa de la obra, las cuadrillas trabajan en el desarrollo de la obra civil correspondiente a la cimentación, realizando labores de excavación, habilitado y armado de acero de refuerzo, así como el colado de zapatas, elementos estructurales fundamentales que permitirán garantizar la solidez y durabilidad de la futura Comandancia.

Estas acciones forman parte del proceso constructivo que dará vida a un espacio moderno y funcional, diseñado para fortalecer las labores operativas de seguridad pública y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias en esta zona de Chihuahua Capital, cumpliendo así con los objetivos trazados por la administración municipal encabezada por el alcalde Marco Bonilla.

Con la construcción de esta infraestructura el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de seguir impulsando obras que impacten de manera directa en la tranquilidad de las familias, acercando servicios, fortaleciendo la presencia institucional y construyendo una ciudad más segura para todas y todos.