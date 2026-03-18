Trailero se queda dormido y cae a un arroyo en el nuevo libramiento

Un aparatoso accidente vial se registró la mañana de este día sobre el nuevo libramiento, luego de que el conductor de un tráiler se quedara dormido al volante, provocando que la pesada unidad saliera del camino y terminara en el fondo de un arroyo.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió en el kilómetro 21, en sentido de sur a norte, a la altura de la zona conocida como Rancho En Medio.

El operador de la unidad, perteneciente a la empresa Transportes Más Cerca, perdió el control justo cuando circulaba sobre un puente, impactándose contra la valla de contención antes de precipitarse al vacío.

Al lugar acudieron paramédicos, quienes brindaron atención médica al conductor, sin que hasta el momento se haya informado sobre la gravedad de sus lesiones.

La unidad de carga quedó prácticamente destrozada tras el fuerte impacto.

Transportaba botellas de agua purificada, mismas que quedaron esparcidas en la zona, por lo que personal de la empresa ya realiza labores para recuperar la mercancía.

Asimismo, operadores de grúas trabajan en las maniobras para extraer tanto la cabina como la caja del tráiler, las cuales presentan daños considerados como pérdida total.

Elementos de la Guardia Nacional División Caminos se hicieron cargo del accidente y realizaron el peritaje correspondiente, además de coordinar las labores en el lugar para evitar mayores riesgos a la circulación.