Exhorta Salud a prevenir alergias ante mala calidad del aire en la capital

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud hace un llamado a la población, a tomar las precauciones necesarias para evitar las alergias, ante la mala calidad del aire que registra la capital.

El subdirector de Epidemiología, Gumaro Barrios, informó que las alergias pueden tener diversos orígenes, desde factores ambientales como el polen, ácaros, moho, caspa de animales, así como la exposición al humo del tabaco.

Dijo que hay otras generadas por alimentos como leche, huevo y mariscos; medicamentos como la penicilina y antiinflamatorios; sustancias químicas o el uso de látex, además del componente genético que incrementa el riesgo en algunas personas.

“El incremento en la contaminación ambiental y la urbanización son factores que favorecen la aparición de alergias en personas susceptibles, ya que el organismo reacciona ante sustancias externas conocidas como alérgenos”, señaló.

Recomendó realizar acciones preventivas en el hogar, como evitar barrer en seco por la polvareda que genera, lavar con frecuencia sábanas y fundas, e impedir la acumulación de polvo en alfombras, cortinas gruesas y peluches.

Además de no exponerse al humo de tabaco o leña en espacios cerrados, debido a que estos pueden detonar crisis alérgicas e incluso agravar padecimientos como el asma, limitar las actividades al aire libre y el uso de cubrebocas.

El especialista indicó que entre las enfermedades más frecuentes se encuentran la rinitis y la conjuntivitis alérgica, y el asma, que pueden intensificarse bajo condiciones ambientales adversas.

Barrios Gallegos exhortó a la ciudadanía a acudir a su unidad de salud ante la presencia de síntomas, a fin de recibir un diagnóstico adecuado y tratamiento oportuno.