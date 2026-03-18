Ataque armado en Madera habría buscado frenar investigaciones de la Fiscalía

Un ataque armado contra agentes estatales registrado en el municipio de Madera habría tenido como propósito intimidar las investigaciones en curso, informó el fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno.

De acuerdo con el funcionario, la agresión fue perpetrada por sujetos que se desplazaban en un vehículo de color negro, el cual se emparejó con las unidades oficiales antes de abrir fuego y posteriormente huir del lugar.

Elementos que participaron en el incidente señalaron que el ataque ocurrió de manera directa y sorpresiva, lo que obligó a una reacción inmediata por parte de las corporaciones de seguridad.

Jáuregui Moreno indicó que una de las principales líneas de investigación apunta a que el atentado estaría relacionado con las indagatorias sobre diversos homicidios registrados recientemente en la región.

Pese a la agresión, el fiscal aseguró que las investigaciones continuarán y reiteró que no se detendrán las acciones en contra de los grupos delictivos que operan en esa zona del estado.