Incendios forestales dañaron 222 mil hectáreas en el estado

Durante 2025, el estado de Chihuahua se posicionó como la entidad más impactada por incendios forestales en México en cuanto a superficie afectada, al registrar 222 mil 082 hectáreas dañadas, informó Manuel Chávez Díaz, titular de la Oficina de Representación Estatal de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

A nivel nacional, se contabilizaron 6 mil 961 incendios forestales que consumieron un total de un millón 212 mil 185 hectáreas. En este contexto, Chihuahua reportó 598 siniestros, ubicándose en el cuarto lugar por número de incendios, pero en el primer sitio por extensión afectada.

De acuerdo con el funcionario, la mayor parte del daño se concentró en vegetación herbácea y arbustiva, que representó el 95 por ciento de la superficie afectada, mientras que el 5 por ciento restante correspondió a áreas arboladas.

Las cifras reflejan un incremento significativo respecto a 2024, cuando se registraron 543 incendios y 127 mil 711 hectáreas afectadas, lo que evidencia un agravamiento en la magnitud de los siniestros durante el último año.

Chávez Díaz señaló que 2025 fue identificado como una de las temporadas más complejas debido a la extensión del daño, lo que obligó a las autoridades a reforzar estrategias operativas y de coordinación.

Para hacer frente a esta situación, el estado contó con un Comité Estatal de Manejo de Fuego y un grupo técnico operativo integrado por diversas instituciones, entre ellas Protección Civil, la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la Conafor.

Este organismo permitió articular acciones preventivas y de combate ante la severidad de la temporada, y como parte de sus acuerdos iniciales, se estableció la preparación intensiva rumbo a 2026.

Finalmente, autoridades subrayaron la necesidad de fortalecer las capacidades de respuesta y la coordinación interinstitucional, con el objetivo de reducir riesgos tanto para la población como para los ecosistemas forestales del estado.