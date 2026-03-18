Más deporte y convivencia en Secundaria Técnica 77; Municipio construyó cancha de futbol.

Gracias al Presupuesto Participativo del Gobierno Municipal, hoy la Escuela Secundaria Técnica 77 estrena más que una cancha: estrena un espacio donde la energía, convivencia y sueños de estudiantes encuentran un lugar seguro para realizar deporte.

Durante años, las y los alumnos practicaban fútbol con porterías improvisadas y en un terreno irregular que complicaba cada juego. A pesar de ello, las ganas de participar, competir y convivir nunca se detuvieron.

Hoy gracias al trabajo conjunto de comunidad estudiantil y familias permitieron que sueño se alcance con esta nueva cancha de fútbol rápido que brinda condiciones dignas y seguras para el desarrollo físico y la sana convivencia de 598 alumnas y alumnos.

Carolina María Águirre Prado, promovente del proyecto, impulsó esta iniciativa convencida de que las y los jóvenes merecen espacios que los motiven a mantenerse activos y enfocados en actividades positivas.

Por su parte, el director del plantel, profesor José Teófilo Álvarez Rubio, expresó su satisfacción al ver concretado un proyecto que fortalece la vida escolar y que será escenario de aprendizajes, amistades y momentos que acompañarán a generaciones de estudiantes.

Hoy esta cancha se convierte en punto de encuentro para la comunidad escolar, en un lugar donde se construyen recuerdos, se fortalecen amistades y el deporte abre caminos para un mejor futuro.