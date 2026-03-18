Brutal choque por exceso de velocidad deja mujer gravemente herida en el Juan Pablo II

Un aparatoso accidente vial, presuntamente provocado por el exceso de velocidad y la falta de pericia al volante, dejó como saldo a una mujer con lesiones de extrema gravedad y a un hombre herido, en hechos ocurridos sobre el bulevar Juan Pablo II, antes de llegar a la calle 16, a la altura de la central camionera.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un vehículo Nissan Altima de color negro circulaba en sentido de oeste a este cuando perdió el control de la unidad, lo que derivó en una violenta salida de camino.

El automóvil se proyectó contra la banqueta y se impactó contra un muro de contención metálico, para posteriormente arrollar a una pareja que se encontraba sentada en el lugar, sin posibilidad de ponerse a salvo ante la velocidad del vehículo.

Tras el fuerte impacto, se registró una intensa movilización de elementos de la Policía Vial y Policía Municipal, quienes procedieron a acordonar el área y asegurar la escena, mientras se realizaban las primeras diligencias.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y de URGE brindaron atención prehospitalaria a las víctimas.

El hombre presentó lesiones que no ponen en riesgo su vida; sin embargo, la mujer sufrió la amputación de ambas piernas debido a la fuerza del impacto, por lo que fue trasladada de emergencia a un hospital bajo condición crítica.