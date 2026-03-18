Avanza Municipio con colocación de trabes en puente de carretera Aldama y Fuerza Aérea.

Se han instalado 24 trabes de concreto reforzado; pronto las familias pasarán menos tiempo en el tráfico y más en casa.

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, avanza en la construcción del Paso Superior ubicado en la intersección de la carretera Chihuahua-Aldama y la avenida Fuerza Aérea, una obra que impulsará la movilidad en este sector.

Al finalizar esta obra, la administración municipal encabezada por el alcalde Marco Bonilla cumplirá con impulsar obras que mejoren la movilidad de la ciudad, para que las y los chihuahuenses pasen menos tiempo en el tráfico y más tiempo con sus familias.

Actualmente, los trabajos se concentran en la conformación de la superestructura del puente, donde ya se llevó a cabo el montaje de 24 trabes de concreto reforzado, elementos estructurales fundamentales que sostendrán la losa del paso elevado y permitirán dar forma al puente que conectará de manera más ágil esta zona de la capital.

Este avance permite visualizar con mayor claridad la dimensión de la obra, mientras que el proceso de colocación de trabes continuará desarrollándose conforme al programa de construcción en jornadas específicas.

De manera paralela, las cuadrillas mantienen activos distintos frentes de trabajo en la zona, entre ellos el armado y posterior colado de cabezales sobre columnas, el tendido de base para las capas de rodamiento en las rampas de acceso, así como el colado de banquetas en la glorieta.

También se realizan labores de renivelación de cajas de válvulas, con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura hidráulica, además de la construcción de una caja captadora pluvial, indispensable para evitar acumulaciones de agua.

El Gobierno Municipal exhorta a la ciudadanía a transitar con precaución por las zonas de obra y atender la señalización preventiva, recordando que las molestias son temporales, pero los beneficios permanentes.