Firma Marco Bonilla convenio con Promesa Educativa para impulsar estudios de niños y jóvenes.

A través del DIF Municipal se brindará un apoyo económico con becas para que culminen con su educación.

Mediante una firma de convenio con Promesa Educativa para México A.C., el alcalde Marco Bonilla se comprometió con la educación de niñas, niños y adolescentes del Colegio Riberas, para impulsar sus estudios en este espacio que cuenta un alto nivel académico a un costo accesible en beneficio de las familias que viven al norte de la ciudad.

Con esta colaboración, el DIF Municipal brinda un apoyo económico mediante becas, para que continúen con sus estudios alrededor de 183 niñas, niños y adolescentes, y con ello evitar la deserción escolar.

El Alcalde compartió que esta institución apoya a cambiar vidas, ya que no es solo educación, si no que va más allá ya que apoya a mejorar los futuros y trazarse su ruta de vida.

Asimismo, convivió con papás y mamás de esta escuela para escucharlos, y conocer los sueños y aspiraciones que tiene los estudiantes de dicho Colegio, a quienes los exhortó a seguir preparándose y estudiando, ya que los sueños se pueden alcanzar si ellos mismos se lo proponen.

Compartió que desde el Gobierno Municipal se ha apoyado mucho a la educación, puesto que se le ha destinado a que las nuevas generaciones puedes especializarse en materias STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas) además de las becas de competitividad, porque el objetivo es que la ciudad cuenta con mente de obra para los nuevos retos laborales que exige la industria moderna.

La presidenta del DIF Municipal, Karina Olivas, también convivió con familias de esta institución, quien también ratificó el compromiso con esta escuela, a la cual siempre se le apoya para mejorar la educación y brindar más oportunidades a esta zona de la ciudad.

Por su parte, el director general de Promesa Educativa, Javier Arreola Cruz, agradeció al Gobierno Municipal y compartió lo que se realiza en este Colegio para brindar una educación de calidad, donde se destacan las diversas actividades que aquí se realizan, el comedor, las áreas de esparcimiento y más.

Una de las niñas compartió que de este Colegio disfruta mucho hacer deporte como las clases futbol, basquetbol y más que aquí se hacen. Por otro lado, uno de los padres de familia agradeció esta escuela le hacen ayudado muchísimo ya que él viene de fuera de la ciudad, y al llegar aquí, se le ha apoyado la educación de su hijo.

Cabe señalar que, el Colegio Riberas busca que todos los niños que ingresan concluyan la universidad, por lo que se impulsa su formación desde edad temprana con instalaciones de alta calidad.