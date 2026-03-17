Tarde de diversión con Festival de las Familias Felices

El DIF Municipal, reitera la invitación al Festival de las Familias Felices, este domingo 22 de marzo, a partir de las 3:00 de la tarde en el Polideportivo Luis H. Álvarez, un evento pensado para disfrutar, convivir y compartir experiencias, con actividades para chicos y grandes.

Durante la tarde se desarrollarán activaciones físicas, dinámicas recreativas y talleres interactivos que invitan a la participación de todos los integrantes del hogar. Números de baile por parte de las y los usuarios de centros comunitarios, así como exhibición del equipo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Además, como parte de las novedades, las familias podrán conocer y participar en las canchas de robótica del Centro STEM Municipal, donde tendrán la oportunidad de acercarse a proyectos tecnológicos y actividades interactivas que fomentan la creatividad y el aprendizaje.

Uno de los momentos más esperados será el espectáculo circense “Alicia Tú Eres las Maravillas”, una puesta en escena llena de color, música y sorpresas que promete despertar la imaginación de las niñas y niños, mientras ofrece un show para disfrutar en familia.

El Festival de las Familias Felices está pensado como un punto de encuentro para la ciudad, donde cada sonrisa, cada juego compartido y cada momento vivido refuerzan aquello que da sentido a la comunidad.