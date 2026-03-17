Bonilla ve viable reducir regidores

El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, señaló que el Ayuntamiento podría operar con 15 regidores sin embargo, advirtió que esto implicaría una mayor carga de trabajo en las comisiones del Cabildo.

El edil explicó que una reducción en el número de regidores también podría representar un ahorro para las finanzas municipales, aunque consideró que el impacto no sería tan significativo.

“Sí se podría trabajar con 15 regidores, pero evidentemente habría una carga adicional en las comisiones”, comentó.

Bonilla subrayó que, en ocasiones, buscar ahorros menores puede terminar afectando decisiones más relevantes. Como ejemplo, mencionó el costo de la elección judicial, que dijo prácticamente absorbió recursos que previamente se habían logrado ahorrar en otros rubros.

No obstante, manifestó que respalda la idea de que los gobiernos reduzcan gastos y mantengan estructuras administrativas más compactas.

“Esperamos que de verdad eso sea, porque lo que los ciudadanos quieren y en eso estoy de acuerdo es que los gobiernos nos apretemos el cinturón, tengamos nóminas más esbeltas y podamos hacer más por México”, expresó.

Cabe mencionar que dentro del “Plan B”, la Presidenta Claudia Sheinbaum busca acotar a 15 el número de regidores en los casi 2 mil 500 Ayuntamientos que tiene el País.

Además de establecer una fórmula para fijar el presupuesto con el que cuenta cada diputado local, y con ello disminuir costos de los Congresos estatales.

La propuesta establece que los municipios con hasta 60 mil habitantes tendrán 7 regidores; aquellos con hasta 800 mil pobladores contarán con 12; y las demarcaciones que superen esa cifra podrán tener un máximo de 15.