Atacan a ministeriales a balazos en Madera

Madera.– Intensa balacera se registró este mediodía en calles de Ciudad Madera, luego de que un grupo de civiles armados atacara a balazos a elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), desatando una persecución a toda velocidad.

Los hechos iniciaron en la colonia Independencia, donde agentes ministeriales, al mando del subinspector Mario Lerma Sánchez, detectaron una camioneta Cadillac blanca con al menos ocho sujetos armados.

Al marcarles el alto, los pistoleros respondieron con ráfagas de armas de alto poder.

Los agentes repelieron la agresión en pleno movimiento, mientras los disparos de rifles calibre .223 y “cuerno de chivo” retumbaban en la zona, generando pánico entre vecinos.

Durante el ataque, una unidad de la Fiscalía quedó prácticamente destrozada por los impactos de bala, quedando regados casquillos percutidos sobre el pavimento.

La persecución se extendió hasta la colonia Vista Hermosa, donde los agresores lograron escapar entre las calles, pese al fuerte despliegue policiaco.

Hasta el momento no se reportan detenidos ni personas lesionadas, mientras corporaciones mantienen un operativo en la zona para ubicar a los responsables.