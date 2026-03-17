Propone Diputada Joss Vega implementación de Auditorías de Género en el país

Buscando abonar a la eliminación de la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres, y buscando aprovechar las políticas públicas que desde Chihuahua se impulsan, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Joss Vega, a nombre de las Diputadas Nancy Frías, Yesenia Reyes, Alma Portillo e Irlanda Márquez, presentó una iniciativa para promover la implementación de Auditorías de Género en todo el país.

“La implementación de Auditorías de Género en el ámbito federal enviaría un mensaje claro; el compromiso con las mujeres de México debe traducirse en políticas efectivas, medibles y con resultados verificables”, expresó Vega Vargas al explicar que con esta propuesta se busca modificar la Ley General para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres a fin e incluir un Capítulo que detalle la implementación de dichas herramientas.

Las Auditorías de Género son un instrumento técnico de seguimiento y evaluación de la implementación de las políticas de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres dentro de los entes políticos. Buscan identificar brechas y prácticas institucionales que puedan generar desigualdad, así como formular recomendaciones que fortalezcan las políticas de igualdad.

“El Estado de Chihuahua reitera su plena disposición de colaborar con la Federación en este esfuerzo conjunto, convencido de que, aunque la homologación nace del marco federal al local, desde nuestro estado tenemos mecanismos avanzados que también pueden aportar al marco federal en la constante lucha por los derechos de las mujeres, porque la igualdad sustantiva y la erradicación de la violencia contra las mujeres se logran con coordinación, innovación institucional y voluntad política real”, subrayó la legisladora.

Actualmente, Chihuahua es la única entidad federativa en la que se desarrollan estos instrumentos. De 2014 a la fecha se han realizado 18 auditorías en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Tribunal Superior de Justicia, la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, Secretaría de Desarrollo Rural, Pensiones Civiles del Estado, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Congreso del Estado, ICHMujeres, Secretaría de Educación y Deporte, entre otras. Hoy en día, se está desarrollando una al Archivo General del Estado.