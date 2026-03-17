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Shutdown en EE. UU. amenaza viajes de mexicanos en Semana Santa

Michelle MtzEEUUsemana santaviajes

El shutdown en Estados Unidos (EE. UU.) podría afectar los viajes de mexicanos en Semana Santa, debido a retrasos en aeropuertos, largas filas en filtros de seguridad y posibles cancelaciones de vuelos. El cierre parcial del gobierno federal ocurre en plena temporada de spring break, cuando aumenta el flujo de viajeros.

Estimaciones de autoridades aeroportuarias y de la industria aérea indican que hasta 171 millones de pasajeros se movilizan durante este periodo vacacional en el país. El volumen incluye vuelos nacionales e internacionales, así como conexiones en aeropuertos estadounidenses.

La presión operativa coincide con el cierre parcial del gobierno federal (o shutdown), lo que podría generar demoras en procesos de seguridad, migración y operaciones aeroportuarias.

Cuántos mexicanos viajan a Estados Unidos cada año

El impacto del shutdown en EE. UU. también podría alcanzar a los viajeros mexicanos, que representan uno de los principales flujos internacionales hacia ese país.

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