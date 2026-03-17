Shutdown en EE. UU. amenaza viajes de mexicanos en Semana Santa

El shutdown en Estados Unidos (EE. UU.) podría afectar los viajes de mexicanos en Semana Santa, debido a retrasos en aeropuertos, largas filas en filtros de seguridad y posibles cancelaciones de vuelos. El cierre parcial del gobierno federal ocurre en plena temporada de spring break, cuando aumenta el flujo de viajeros.

Estimaciones de autoridades aeroportuarias y de la industria aérea indican que hasta 171 millones de pasajeros se movilizan durante este periodo vacacional en el país. El volumen incluye vuelos nacionales e internacionales, así como conexiones en aeropuertos estadounidenses.

La presión operativa coincide con el cierre parcial del gobierno federal (o shutdown), lo que podría generar demoras en procesos de seguridad, migración y operaciones aeroportuarias.

Cuántos mexicanos viajan a Estados Unidos cada año

El impacto del shutdown en EE. UU. también podría alcanzar a los viajeros mexicanos, que representan uno de los principales flujos internacionales hacia ese país.