Si eres beneficiario del PAAM, Municipio informa a dónde acudir por sus apoyos esta semana.

Las entregas se realizarán en Centros Comunitarios y CEDEFAM de distintos sectores de la ciudad.

El Gobierno Municipal, a través del DIF Municipal, invita a las y los beneficiarios del Programa Alimentario del Adulto Mayor (PAAM) a acudir por su apoyo alimentario correspondiente a la semana del 3 al 6 de agosto, de acuerdo con la fecha, horario y sede asignados.

El calendario de entregas es el siguiente:

Lunes 3 de agosto

9:00 horas – Centro Comunitario Riberas.

10:00 horas – CEDEFAM El Porvenir.

13:30 horas – Centro Comunitario Sahuaros.

Martes 4 de agosto

9:00 horas – Centro Comunitario Chihuahua 2000.

Miércoles 5 de agosto

10:30 horas – Centro Comunitario Quintas Carolinas y personas inscritas en el Centro Comunitario Nuevo Triunfo.

Jueves 6 de agosto

9:00 horas – CEDEFAM 2 de Junio.

12:00 horas – Centro Comunitario Villa Nueva.

Se recuerda a las y los beneficiarios acudir puntualmente el día y horario que les corresponde, llevando consigo su carnet del programa y una identificación oficial con fotografía, para agilizar la entrega de los apoyos.

Para mayores informes, pueden comunicarse al 072, extensiones 2232 y 2239, o acudir a las oficinas del DIF Municipal, ubicadas en calle Carbonel número 4106, colonia San Felipe V, en un horario de lunes a viernes de 9:00 am a 3:00 pm.

Con estas acciones, el DIF Municipal reafirma su compromiso de seguir acompañando a las personas adultas mayores, acercando apoyos que contribuyen a su alimentación y cuidado.